الأمن يحذر من تشكل الصقيع الليلة

حذرت مديرية الأمن العام المواطنين اليوم، من الأجواء شديدة البرودة والتي ستؤدي ومع ساعات الليل المتأخرة إلى تشكل الصقيع فوق المرتفعات ومناطق البادية، وتشكل الضباب، وظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

ودعت المديرية إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة أنه ومن المتوقع انحسار الهطولات المطرية والثلجية، الأمر الذي قد يدفع البعض الى الخروج بالمركبات أو سيرا على الأقدام، خاصة إلى أو في المناطق التي شهدت تساقطاً للثلوج.

وأكدت المديرية على ضرورة التأني أثناء القيادة، خوفاً من خطر الانزلاق، أو تدني مدى الرؤية بسبب الضباب.

ولفتت إلى ضرورة الاستخدام الآمن للمدافئ وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وعدم تركها بلا رقابة، وتفقدها، وتهوية المنازل بين الحين والآخر.