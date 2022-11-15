الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

جددت مديرية الأمن العام تحذيرها من حالة عدم الاستقرار الجوي، مؤكدة على المواطنين ضرورة انتهاج السلوك الوقائي والسليم خلالها باتباع ما يلي :

1. الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة.

2-تفقد المركبات والالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المرورية.

3. الانتقال من الأماكن المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة الأكثر أماناً.

4. عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيراً على الأقدام أو المركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

5_ أخذ الحيطة والحذر على الطرقات الخارجية التي ستشهد هطولات مطرية .

6-الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بكافة أنواعها عند تشغيلها وتهوية المنزل بين الفترة والأخرى.

7_ عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إنْ دعت الحاجة لذلك .