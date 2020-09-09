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الأمن يحذر من سرقة حسابات الأردنيين على “واتس آب”

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- اكدت وحدة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي انه انتشرت في الاونة الاخيرة العديد من حالات سرقة حسابات “واتس آب” واستخدامها في قضايا انتحال الشخصية والاحتيال والتسول الالكتروني وغيرها من الجرائم الالكترونية ، حيث تتم سرقة حساب “واتس آب” نتيجة ايهام الضحية ودفعه للدخول الى روابط الكترونية مشبوهة او من خلال سرقة كود الدخول الخاص بأمان الحساب بطرق احتيالية مختلفة.

ودعت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية جميع الاخوة المواطنين الى ضرورة تأمين حساب “واتس آب” من خلال المصادقة الثنائية وربطه برقم رمزي وبريد الكتروني فعال وكذلك تجنب الدخول الى اي روابط الكترونية مشبوهة والمحافظة على بيانات الخصوصية من كلمات مرور وأكواد توثيق وتأكيد مع مراعاة عدم التفاعل مع الحسابات والروابط الغريبة.

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