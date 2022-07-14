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الأمن يحذر من منشورات تدعي وجود عصابات تستخدم أطفالا لاستدراج الضحايا

11:05 ص2022-07-14
مديرية الأمن العام

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حذر الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام المواطنين من منشورات مزورة تحمل شعار المديرية وتدَّعي وجود عصابات تستخدم اطفالاً يحملون اوراقاً لاستدراج الضحايا وغيرها من منشورات تحمل ذات الاكاذيب، كشخص يحمل ورقة عندما يعطيها للضحية يُغمى عليه او عربة بداخلها طفل في الشارع .

وأكد الناطق الإعلامي ان تلك المنشورات يتم تداولها من سنوات طويلة ويعاد تداولها بين الحين والآخر وندعو الجميع لعدم التفاعل معها او اعادة تداولها.

وأضاف أن كل ما يصدر عن المديرية من تحذيرات او اخبار تحمل صياغة واضحة وتعمم على الصفحات الرسمية لمديرية الامن العام وعلى كافة وسائل الإعلام ويتم نشرها باسم المديرية.

ودعا المواطنين الى عدم التفاعل مع مثل عذه المنشورات او تداولها مؤكدا ان وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية تتابع تلك المنشورات ومَن يتعمد اعادة نشرها من جديد لإثارة الخوف لدى الناس.

11:05 ص2022-07-14
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