الأمن يحذر من نشر وتداول محتويات غير أخلاقية

* نشر مثل تلك المواد يعرض ناشرها لمساءلة قانونية لنشره مواداً تتنافى والأخلاق العامة وتشهر بالآخرين وتتيح وصولها للأطفال.

*معظم ما يتم تداوله من فيديوهات إما قديمة أو خارج المملكة والفيديو الوحيد الجديد اتخذت إجراءات قانونية بحق من ظهر به ومن صوره ونشره.

عمان-الغد– قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام إنه ظهر في الآونة الأخيرة قيام البعض ودون أدنى إحساس بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية بتداول ونشر مواد ومحتويات غير أخلاقية عبر مواقع التواصل المختلفة، وهو أمر لا بد أن يعلم الجميع أنه مخالف للقانون والأخلاق العامة، ويضع ناشرها أمام المساءلة القانونية خاصة أن معظم الفيديوهات التي يجري تداولها هي قديمة أو لم تقع داخل المملكة، والفيديو الجديد الذي ظهر منذ أيام اتخذ بحق من ظهر به ومن قام بتصويره ونشره الإجراءات القانونية اللازمة .

وأشار إلى أن نشر مثل تلك المواد يتيح وصولها لفئات يجرم القانون مشاهدتهم لها كالأطفال، وهنا تقع مسؤولية أخرى تفرض علينا جميعاً التريث والتفكير ملياً قبل نشرها أو إعادة تداولها.

وأكد أن المسؤولية تحتم على من ترد إليهم مثل تلك الفيديوهات أو من يقومون بتصويرها إيصالها لمديرية الأمن العام والتي فتحت قنوات عديدة للتواصل معها مثل: تطبيق (911) أو تطبيق فرسان الأردن او البريد الالكتروني لمديريه الامن العام [email protected] وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال على (911) أو مراجعة أقرب مركز أمني لإيصال مثل مثل تلك المشاهدات ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في إطار القانون والمسؤولية العامة لينال مرتكبها جزاءه وفق أحكام القانون دون إساءة للمجتمع أو التشهير بالشخص.