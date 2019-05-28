آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الأمن” يحقق بإدعاء مواطن ألقي القبض عليه

منذ 15 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان– باشر مدير القضاء الشرطي التحقيق فيما ورد في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلاله أحد المواطنين يدعي إلقاء القبض عليه بعد الاتصال به وإخباره بوجود مساعدة مالية له.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان مساء الثلاثاء، إنه وعلى ضوء التحقيق سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.-(بترا)

مقالات ذات صلة

600 مليار دولار فاتورة الحرب التجارية بين الصين وأميركا

منذ 12 دقيقة

طاقم دورية خارجية يساعد سيدة على وضع مولودها في إربد

منذ 3 ساعات

كوشنر وغرينبلات وهوك في عمان الشهر الحالي

منذ 4 ساعات

رفع جلسة الدخان إلى 11 حزيران

منذ 5 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock