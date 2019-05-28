“الأمن” يحقق بإدعاء مواطن ألقي القبض عليه

عمان– باشر مدير القضاء الشرطي التحقيق فيما ورد في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلاله أحد المواطنين يدعي إلقاء القبض عليه بعد الاتصال به وإخباره بوجود مساعدة مالية له.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان مساء الثلاثاء، إنه وعلى ضوء التحقيق سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.-(بترا)