الأمن يحقق بجريمة قتل بشعة في إربد

توفيت أربعينية، إثر تعرضها للطعن بأداة حادة بمنطقة الرقبة على يد شقيقها في مخيم الشهيد عزمي المفتي بإربد، اليوم الثلاثاء، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر إن بلاغا ورد لغرفة العمليات بوجود حالة طعن في مخيم الشهيد عزمي المفتي الواقع في منطقة لواء بني عبيد، وبعد التحرك للمكان من قبل مجموعات الأمن العام تبين قيام اربعيني بطعن شقيقته في منطقة الرقبة بواسطة أداة حادة.

وأكد المصدر أن كوادر الدفاع المدني قامت بإسعافها إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي وحالتها العامة سيئة وعند وصولها للمستشفى تبين بأنها فارقت الحياة.

وأكد المصدر أنه تم تحويل الجثة لمركز الطب الشرعي وتم ضبط القاتل والتحقيق جار للوقوف على أسباب الجريمة تمهيدا لإحالة القضية لمحكمة الجنايات الكبرى.