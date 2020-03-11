الأمن يدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي

عمان – الغد- مديرية الأمن العام تؤكد على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الأحوال الجوية المتوقعه لليومين القادمين .

واكدت المديرية انه من المتوقع هطول الامطار بغزارة وتشكل السيول فيما ستشهد بعض المناطق رياحا قوية مصحوبة بالغبار الكثيف .

واهابت مديرية الامن العام بالجميع تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح الشديدة كألواح الزينكو والشبكات والصفائح المعدنية وأغطية خزانات المياه على أسطح المنازل .

والإبتعاد عن مجاري السيول والأودية وتفقد قنوات المياه المحيطة بالمنزل.

والاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الفترة والأخرى وتفقد الخراطيم للتأكد من عدم وجود تشققات .

الإقلال من الحركة على الطرق التي تشهد غباراً كثيفاً ما أمكن

وتوفير العلاجات الخاصه لمرضى الربو والحساسية.

ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية خوفا من تدني مدى الرؤية الأفقية ، وتجنب ارتكاب المخالفات المرورية .

والابتعاد عن التجمعات المائية التي قد تتشكل بفعل مياه الأمطار .

بالإضافة إلى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك.