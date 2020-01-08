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الأمن يدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات

منذ ساعتين
رجل يحتمي بمظلة خلال الأمطار- (أرشيفية- تصوير: أسامة الرفاعي)
رجل يحتمي بمظلة خلال الأمطار- (أرشيفية- تصوير: أسامة الرفاعي)

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عمان-الغد- دعت مديرية الأمن العام المواطنين مساء الاربعاء، لأخذ اقصى درجات الحيطة والحذر اثناء القيادة على الطرقات مع تاثر المملكة بالمنخفض الجوي والتساقط الكثيف للامطار وتدني مدى الرؤية وارتقاع منسوب المياه في بعض الطرقات خاصة في محافظة العاصمة .

واهابت المديرية كذلك بالمواطنين الالتزام بقواعد السير وتجنب ارتكاب المخالفات خاصة مخالفة السرعات الزائدة والتتابع القريب وضرورة تفقد المركبة ومدى صلاحيتها للمسير بمثل هذه الاجواء والإمتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم ، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد ٩١١ عند الحاجة او الاستفسار .

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