الأمن يدعو المواطنين لتجنب الشرود الذهني أثناء القيادة

استعرض التقرير المروري على إذاعة الأمن العام اليوم الخميس، أبرز جهود مرتبات الإدارات المرورية والمستمرة على مدار الساعة والمتمثلة بالجاهزية التامة للحركة العكسية المرافقه لعطلة نهاية الاسبوع من العاصمة عمان بإتجاه المحافظات سواء على الطرق الداخلية او الخارجية.

واضاف التقرير بأن الكثافة المرورية وبالتزامن مع الإنتشار المبرمج لنشامى السير على جميع مداخل العاصمة إنعكس إيجاباً بإنسيابية الحركة المرورية

وبين التقرير المروري أنه جرى التعامل خلال ساعات الصباح وخلال الـ 24 ساعة الماضية مع عدة حوادث ومعيقات مرورية، نتج عنها وفاتين وعدة إصابات بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ والانشغال بمشتتات الانتباه.

ولفت التقرير لإذاعة الأمن العام أن تحميل الركاب في الأماكن غير المخصصة لذلك (الصندق الخلفي) لمركبة شحن تسبب بإصابة عشرة أشخاص بإصابات متوسطة وخفيفة نتيجة تعرض المركبة لحادث سير.

ودعا التقرير المروري المواطنين متابعة المسير وعدم التجمهر أثناء حدوث الحوادث المرورية والتي تسبب بإعاقة لحركة المرور وبحوادث مرورية أخرى مشيراً إلى ضرورة اختيار الطرق البديلة حال الحركة من العاصمة عمان باتجاه المحافظات لتجنب الإزدحام المروري وأزمات السير الخانقة.

وأكد التقرير المروري ضرورة عدم الشرود الذهني وتناول الأطعمة والأشربة واستعمال الهاتف النقال أثناء القيادة لتجنب حوادث مرورية قد تكون خطرة ببعض الأحيان.