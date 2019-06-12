الأمن يرد على حملة “صف سيارتك”: إجراءات مشددة بحق المخالفين

عمان- الغد- أعلنت مديرية الامن العام أن تعليمات مشددة صدرت لإدارة السير وكافة الوحدات الشرطية الأخرى بالتعامل بكل حزم مع الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعو لإطفاء المركبات في الطرق العامة وتعطيل حركة السير.

وأكدت مديرية الأمن العام في بيانها أن التعليمات تقضي بالتعامل بكل حزم مع كل من يقوم بمثل هذه المخالفات والعمل على اتخاذ الإجراء القانوني بحقه حيث سيتم سحب المركبة وحجزها في ساحات الحجز المؤقت في منطقة السواقة لمدة أسبوعين مع تحمل كلف النقل والحجز إضافة الى تحرير المخالفة القانونية اللازمة وتحويل سائقها إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحقه.

وشددت المديرية على أنها لن تسمح لأياً كان وتحت أي ظرف كان بتعطيل حركة السير واحداث أي ارباك مروري يؤثر على سير حياة الأخوة المواطنين، مهيبة بالجميع الألتزام وعدم ارتكاب مثل تلك المخالفات تجنباً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم .