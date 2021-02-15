الأمن يرفع من جاهزيته للتعامل مع المنخفض

عمان- الغد- بين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام جاهزية المديرية بكافة تشكيلاتها من شرطه ودفاع مدني وقوات درك سواءً على صعيد الكوادر البشرية المدربة التدريب الإحترافي أو على صعيد الآليات والمعدات المتخصصة وإدامة غرف العمليات الرئيسية والفرعية للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع .

ودعا الناطق الإعلامي الإخوة المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك السليم خلال المنخفض الجوي وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية :

1) الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول.

2) الانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً، وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر؛ خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.

3) الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها.

4) عدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

5) الابتعاد عن قيادة المركبات أثناء تدني مدى الرؤية الأفقية او تساقط الثلوج .

6) الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم .

7) تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح على أسطح المنازل.

8) الامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم وإرشادهم وتقديم المساعدة لهم عند الحاجه .

9)عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك او من خلال تطبيق amen 911.

داعيا الجميع لمتابعة النشرات الجوية والتوعوية الصادرة عن الجهات المعنية والتقيد والالتزام بها حفاظا على سلامتهم