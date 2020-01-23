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“الأمن” يستعيد 40 ألف دولار احتال بها احد الأشخاص على اخر من جنسية عربية

منذ 5 دقائق

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عمان – الغد – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن شخصاً من جنسية عربية تقدم بشكوى لقسم بحث جنائي الزرقاء بتعرضه للاحتيال واخذ ٤٠ ألف دولار منه من قبل احد الأشخاص أوهمه بقدرته على شراء مركبات وشحنها خارج المملكة حيث قام وأثناء مسيرهما بإخذ المبلغ منه وافتعال مشكلة وإنزاله من المركبة ولم يشاهده بعد ذلك .
وأضاف الناطق الإعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكن المحققون من تحديد هوية المحتال الذي تبين انه كان قد استخدم اسما اخر للاحتيال على الشخص العربي والقي القبض عليه وضبط بحوزته ٤٠ ألف دولار وما زال التحقيق جارياً.

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