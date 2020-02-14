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الأمن يضبط بطلي “الصراع على الصحراوي”- فيديو

منذ 3 ساعات

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عمان -الغد – تمكن العاملون في إدارة السير من ضبط سائق شاحنة كبيرة وسائق باص عمومي، بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهران خلاله وهما يقومان بالقيادة بطريقة متهورة على الطريق الصحراوي، حيث كانا يتزاحمان بصورة خطرة أثناء المسير، ويغيران المسرب لأكثر من مرة، مما أسفر عنه تصادمهما، الأمر الذي عرض حياة ركابهما ومستخدمي الطريق للخطر.

حيث قام العاملون في المباحث المرورية بالتعاون مع مندوب التحقيق المروري، بضبط المركبتين وسائقيهما، بعد أن تم التحري وجمع المعلومات، وجرى وضع المركبتين في ساحة الحجز، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق سائقيهما.

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