الأمن يضبط سائق مركبة شحن “متهور” في إربد

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى صباح اليوم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام سائق احدى مركبات الشحن بالتشحيط والقيادة بطيش واهمال معرضا حياة مستخدمي الطريق للخطر، حيث جرى على الفور التعميم على كافة الوحدات بالتحقيق والبحث عن تلك المركبة وسائقها.

واضاف الناطق الاعلامي ان العاملين في امن وقائي محافظة اربد تمكنوا من خلال التحقيقات وجمع المعلومات من تحديد المركبة وسائقها ومكان ارتكاب المخالفة في احدى مناطق مدينة اربد وجرى تحديد مكان السائق والقي القبض عليه وضُبطت مركبة الشحن،وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحقه.