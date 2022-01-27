الأمن يضبط سارقي مركبة وبحوزتهم مواد مخدرة في طبربور

‏قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ مساء أمس الأربعاء، ‏ بقيام ثلاثة أشخاص بسرقة إحدى المركبات من منطقة طارق (طبربور ) في العاصمة، حيث جرى على الفور متابعة التحقيقات وجمع المعلومات حول الحادثة.

وأكد الناطق الإعلامي أنه وخلال زمن قياسي حُددت وجهة الأشخاص في إحدى مناطق البادية الوسطى ووضعت الكمائن الأمنية لهم ليتم مشاهدة المركبة من قبل إحدى الدوريات وإيقافها وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص داخلها، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على كمية من الحبوب المخدرة، وبوشر التحقيق معهم وإعادة المركبة لصاحبها.

وأكدت مدير الأمن العام على استمرارها بتنفيذ واجباتها الأمنية لمنع الجريمة وصون الممتلكات والمقدرات، لافته إلى أن الجهود الإنسانية التي تبذلها المديرية لن تثنيها عن ملاحقة الجريمة والتصدي لكل من تسول له نفسه استغلال هذه الظروف.