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الأمن يضبط مطلوبا بمبالغ تقدر بـ11.5 مليون دينار

منذ 4 ساعات
دورية نجدة

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عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة التنفيذ القضائي تمكنوا بعد متابعة عدد من الأشخاص المطلوبين بقضايا مالية كبيرة من تحديد أماكن تواجد أربعة منهم في مناطق مختلفة من المملكة وإلقاء القبض عليهم.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ألقي القبض على مطلوبين اثنين في العاصمة أحدهما بحقه 18 طلبا بمبالغ مالية تقدر بحوالي 11.5 مليون دينار، والآخر مطلوب بقضية مالية بمبلغ 1073000دينار، فيما ألقي القبض على مطلوب بحقه ١15 طلبا غرب مدينة إربد، وآخر بحقه 20 طلبا في محافظة البلقاء، وستتم إحالة المقبوض عليهم إلى مصادر طلباتهم.

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