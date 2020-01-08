أخبار محليةالغد الاردني

الأمن يضبط مطلوبين أحدهما بحقه 35 طلبا

منذ 32 دقيقة
القبض على مطلوب -(أرشيفية)
القبض على مطلوب -(أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي الشمال اليوم حول مكان تواجد أحد الأشخاص المطلوبين من ذوي الأسبقيات والقيود الجرمية والمصنف بدرجة خطير جداً ومسلح في منطقة المشارع غرب اربد، حيث جرت متابعة ذلك الشخص والقي القبض عليه ليتبين أن بحقه طلبين، وبوشر التحقيق معه.

وأضاف الناطق الإعلامي في سياق متصل أن معلومات أخرى وردت للعاملين في فرع أمن وقائي عجلون حول مطلوب من ارباب السوابق في القضايا الجنائية والمسجل بحقه 35 طلباً أمنياً لعدة جهات أمنية وأنه موجود داخل أحد المنازل في محافظة عجلون، حيث تحركت على الفور قوة أمنية للمكان وجرت مداهمته وألقي القبض عليه، هذا وستتم إحالته إلى مصادر طلباته.

مقالات ذات صلة

متسوقون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية - (أرشيفية- تصوير: أمجد الطويل)

القضاة: السلع الاستهلاكية بالمؤسسة المدنية يكفي 6 أشهر

منذ 35 دقيقة

السفارة الأميركية في الأردن تحذر رعاياها

منذ ساعة واحدة

“المدن الصناعية” تعصف باتفاقيات العمل الائق وتحرم عمالها من طعام كاف وصحي

منذ 12 ساعة

1.2 مليار دولار ميزانية “الأونروا” المتوقعة للعام الحالي

منذ 13 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock