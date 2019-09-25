الأمن يضبط 1090 شخصاً في 3 شهور بحوزتهم 1281 سلاحاً نارياً

عمّان– أعلنت مديرية الأمن العام في بيان اليوم الأربعاء، أن وحداتها الشرطية المعنية بتنفيذ الحملة الأمنية الخاصة على ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة ،التي بدأت في 27 حزيران الماضي ، تمكنت من القبض على 1090 شخصاً ضبط بحوزتهم 1281 سلاحاً نارياً.

وذكر البيان انه تم خلال الأسبوع الثالث عشر من الحملة إلقاء القبض على 47 شخصاً في محافظات المملكة وضبط بحوزتهم 91 سلاحاً نارياً ومن ضمنهم حدثان و شخص واحد من جنسية عربية واتخذ بحقهم جميع الاجراءات القانونية والادارية اللازمة.

وأكدت المديرية استمرار الحملة لضبط الاسلحة غير المرخصة وكل من يقوم باستخدام تلك الأسلحة لإطلاق النار.

ودعت المواطنين إلى المساهمة بهذه الحملة والإبلاغ بشكل مباشر عن أي مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911 .(بترا)