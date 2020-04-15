أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الأمن يضبط 1287 مركبة وشخصا خالفوا أوامر الحظر

منذ 31 دقيقة
نقطة أمنية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن كوادر المديرية ضبطت خلال الـ24 ساعة الماضية، 865 شخصا بظروف تخالف أوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط.

وأضاف الناطق الاعلامي في بيان أن الكوادر ضبطت أيضا 422 مركبة خالفت أوامر الحظر والتنقل، مبينا أنه سيتم نقلها إلى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر، وسيتحمل مالك المركبة كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر.

واكد الناطق الاعلامي أن كافة كوادر مديرية الامن العام تعمل على مدار الساعة لضبط كافة المخالفات المرتبطة بخرق الاوامر الصادرة وفق قانون الدفاع، مشددا على أنه لا تهاون أو تمييز في تطبيقها.

مقالات ذات صلة

ارتفاع وفيات كورونا في “إسرائيل” إلى 123.. و175 مصابا بحالة خطيرة

منذ 5 دقائق

وزارة الصحة اليابانية تتوقع وفاة 400 ألف شخص بفيروس كورونا

منذ 36 دقيقة

أكثر من مليوني إصابة حول العالم بفيروس كورونا

منذ 52 دقيقة

غوتيريش رداً على ترامب: هذا ليس وقت خفض تمويل “الصحة العالمية”

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock