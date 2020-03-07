الأمن يضبط 3 أشخاص اشتركوا بمقتل آخر خلال مشاجرة في الزرقاء

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد إلى مديرية شرطة الزرقاء مساء أمس حول وقوع مشاجرة بين مجموعة أشخاص على إثر خلافات بينهم، حيث أسعف أحدهم إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن فريقا تحقيقيا من إدارة البحث الجنائي تولى التحقيق بالقضية وتمكن من خلال جمع المعلومات من تحديد ثلاثة أشخاص اشتركوا بالمشاجرة وبمقتل ذلك الشخص، وبالبحث عنهم تبين أنهم تواروا عن الأنظار ليتم بعد ذلك تحديد مكان تواجدهم في محافظة عجلون وجرى التحرك إلى المكان وإلقاء القبض عليهم جميعاً، وضبط بحوزتهم الأداة الحادة المستخدمة في الجريمة، وما زالت التحقيقات جارية.