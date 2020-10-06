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الأمن يضبط 431 شخصا ويغلق 247 منشأة لمخالفة أوامر الدفاع

منذ ساعتين
كوادر مديرية الأمن العام تنتشر في عمان اليوم الجمعة لمراقبة الحظر الشامل (تصوير ساهر قدارة)

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عمان- الغد- اعلنت مديرية الامن العام ان فرق التفتيش الامنية التي امر مدير الامن العام بتشكيلها امس وفي مختلف محافظات المملكة للتفتيش على المنشآت والمحال التجارية والمرافق والاماكن العامة وانفاذ اوامر الدفاع بحق كافة المخالفين لها قد ضبطت منذ مساء الامس 247 منشاة خالفت اوامر الدفاع وقامت بإغلاقها وضبطت 431 شخصا كذلك خالفوا اوامر الدفاع وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها .

واكدت المديرية ان فرق التفتيش الامنية مستمرة في جولاتها التفتيشية وبشكل مكثف لمراقبة الالتزام باوامر الدفاع وضبط اية مخالفات لها ودون اي تهاون او تمييز، مهيبة بالجميع الالتزام بما صدر من تعليمات صحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات عند وجودهم في الاماكن العامة .

وتُذكّر مديرية الامن العام اصحاب الشركات و المنشآت والمؤسسات والمحال التجارية انهم ملزمون وفق اوامر الدفاع باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية والرقابية اللازمة داخل منشآتهم ومنع ارتكاب اية مخالفات داخلها وانهم مسؤولون امام القانون عن اية مخالفة تقع داخل تلك المنشآت.

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