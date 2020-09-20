الأمن يطلق المرحلة الثانية من خدمات الترخيص المتنقل

عمان- الغد- بحث مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين الحواتمة، خلال لقائه في مكتبه اليوم الأحد، الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، تعزيز أطر التعاون الثنائي، التي كان آخرها إطلاق المرحلة الثانية من خدمات الترخيص المتنقل.

وأكد اللواء الحواتمة أن مديرية الأمن العام تسعى نحو شراكة بناءة وفاعلة مع القطاع الخاص تحقيقاً لمبدأ الشراكة والتكامل وبما يسهم في تجويد الخدمة الأمنية المقدمة للمواطنين.

وبين الحواتمة أن مديرية الأمن تهدف من خلال هذه المحطات التي تم إطلاقها من قبل إدارة الترخيص، إلى التخفيف على المواطنين والوصول إليهم وتقديم خدمات الترخيص لهم في المناطق النائية والبعيدة ما يضمن توفير وقتهم وجهدهم.

وشكر اللواء الركن الحواتمة الشركاء من القطاع الخاص ومن بينهم شركة زين على تجهيز المحطات الأربع: تأثيثها وتقديم خدمات الإنترنت، لتنطلق اليوم المرحلة الثانية من مشروع الترخيص المتنقل وتباشر عملها وتقديم خدماتها للمواطنين. من جانبه، أعرب الجاسم عن فخره بالشراكة الممتدة بين الأمن العام وشركة زين في مختلف المجالات، والتي تعد مثالاً يحتذى للتعاون المثمر ما بين القطاعين العام والخاص لخدمة المواطنين، مضيفاً أن تجهيز محطات الترخيص الجديدة من قبل شركة زين يأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي توليها الشركة كل الاهتمام من خلال مشاريع ومبادرات يلمس المواطنون أثرها. وأكد الجاسم حرص شركة زين على إدامة التعاون مع مديرية الأمن العام لتطبيق أحدث حلول الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وتقديم كل سبل الدعم لعملية التطوير والتحول الرقمي التي بدأتها مديرية الأمن العام.