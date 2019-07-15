عمان- الغد- أطلقت مديرية الامن العام اليوم وبالتزامن وفي كافة محافظات المملكة ومناطق البادية مبادرة (كفى لنزيف الفرح) والهادفة للقضاء على ظاهرة اطلاق العيارات النارية وخلق بيئة مجتمعية رافضة لها ونابذة لها ، لما لتلك الظاهرة من اثار سلبية على المجتمع وسلامة افراده.

وجاء انطلاق الحملة التوعوية بمشاركة الحكام الاداريين في المحافظات اضافة الى الفعاليات الرسمية والشعبية والاهلية ، والذين اجتمعوا وتوحدوا لغاية واحدة ولاطلاق كلمة واحدة “لا لاطلاق العيارات النارية (كفى)” ، ولايصال تلك الكلمة للجميع اننا نقف اليوم مجتمعين ضد تلك الظاهرة الخطرة وضد كل من يقوم بها.

واشتمل اطلاق المبادرة على فعاليات وجلسات حوارية وعرض مواد توعوية شارك بها مصابون ومتضررون من تلك الظاهرة الخطرة، فيما انطلقت لاحقا فرق مشتركة من رجال الامن العام والفعاليات الشعبية المختلفة للاماكن العامة لتوزيع مواد وبروشرات توعوية على الاخوة المواطنين لاظهار مدى خطورتها واثارها السلبية على المجتمع.

وستستمر المبادرة خلال الايام القادمة بعقد نشاطات وفعاليات توعوية في مختلف المواقع والتجمعات السكانية لايصال الرسالة المرجوة منها لكافة مكونات المجتمع اينما كانوا.

وتدعو مديرية الامن العام كافة الاخوة المواطنين للوقوف سويا ومساندة جهودها في ملاحقة وضبط كافة اشكال التعامل الخاطئ مع السلاح اضافة الى القيام بدورهم المجتمعي الهام في التوعية ضد هذه الظاهرة الخطرة وصولا للقضاء على ظاهرة اطلاق العيارات النارية نهائيا .