الأمن يطوق البوابات الرئيسة لـ”اليرموك” تحسبا لتجدد مشاجرة

احمد التميمي

اربد – طوقت الأجهزة الأمنية، لليوم الثاني على التوالي، جميع البوابات الرئيسة لجامعة اليرموك، تحسبا لتجدد مشاجرة سابقة كانت وقعت الأسبوع الماضي وأصيب بها عدد من الطلبة.

وحسب مصادر أمنية، فإن معلومات وردت للأجهزة الأمنية بعزم عدد من الأشخاص افتعال مشاكل على خلفية المشاجرة، حيث اتخذت إجراءاتها اللازمة للحيلولة دون وقوعها من خلال تثبيت عدد من الدوريات أمام البوابات.

بدوره، قال مصدر في الجامعة إن الأمن الجامعي يقوم بعمليات تفتيش دقيقة على دخول الطلبة إلى الحرم الجامعي والتدقيق على هوياتهم.

وأكد المصدر أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي في الجامعة، مؤكدا أن الجامعة رصدت الأسبوع عددا من الطلبة الذين شاركوا في المشاجرة وسيتم اتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.

وبذلت الجهات المعنية في اربد جهودا خلال الأيام الماضية من خلال التواصل مع الأطراف المشاركة في المشاجرة للتهدئة تحسبا من تجددها داخل الجامعة.

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