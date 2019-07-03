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الأمن يطيح بـ 59 مطلقاً للنار وضبط 62 سلاحاً غير مرخص

منذ ساعتين

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عمان- الغد- اعلنت مديرية الامن العام اليوم الأربعاء، أن وحداتها الشرطية المختلفة ومنذ بداية حملاتها الامنية الخاصة على ظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة الاسلحة غير المرخصة التي بوشرت بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٧ م تمكنت من القاء القبض على ٥٩ شخصا قاموا باطلاق العيارات النارية او ضبطت بحوزتهم اسحلة نارية غير مرخصة وضبط بحوزتهم ٦٢سلاحا ناريا في مختلف محافظات المملكة .

واضافت المديرية ان الحملة الامنية مستمرة وفق اجراءات رقابية وتحقيقية تضمن متابعة كافة البلاغات والمعلومات التي ترد حول مطلقي العيارات النارية اوحائزي الاسلحة النارية ، لحين القاء القبض على كل من يقوم باطلاق الاعيرة النارية او يحوز اسلحة نارية غير مرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحقهم وضبط ما بحوزتهم من اسلحة .

وتهيب مديرية الامن العام بالاخوة المواطنين نبذ كافة السلوكيات السلبية المرتبطة باطلاق العيارات النارية وحيازة الاسلحة النارية غير المرخصة لما لها من اثار سلبية على افراد المجتمع ، وتطلب منهم مساندة رجال الامن العام في حملتهم من خلال الابلاغ عن اية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911.

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