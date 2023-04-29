آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الأمن يعثر على فتاتين متغيبتين عن منزل ذويهما في عمان

2:49 م2023-04-29

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ امس لمديرية شرطة وسط عمان بتغيب فتاتين عن منزل ذويهما، إذ باشرت فرق التحقيق البحث والتعميم عن الفتاتين والبحث عنهما .
وأكَد الناطق الإعلامي انه وبحمد لله تمكنت فرق التحقيق صباح اليوم من العثور على الفتاتين في العاصمة وهما بصحة جيدة وبوشرت التحقيقات تمهيداً لتسليمهما لذويهما.

2:49 م2023-04-29
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock