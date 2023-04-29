الأمن يعثر على فتاتين متغيبتين عن منزل ذويهما في عمان

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ امس لمديرية شرطة وسط عمان بتغيب فتاتين عن منزل ذويهما، إذ باشرت فرق التحقيق البحث والتعميم عن الفتاتين والبحث عنهما .
وأكَد الناطق الإعلامي انه وبحمد لله تمكنت فرق التحقيق صباح اليوم من العثور على الفتاتين في العاصمة وهما بصحة جيدة وبوشرت التحقيقات تمهيداً لتسليمهما لذويهما.
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ امس لمديرية شرطة وسط عمان بتغيب فتاتين عن منزل ذويهما، إذ باشرت فرق التحقيق البحث والتعميم عن الفتاتين والبحث عنهما .