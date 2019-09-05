الأمن يعرقل وصول معلمي إربد لـ”اعتصام عمّان”

أحمد التميمي

إربد– حجزت الأجهزة الأمنية في إربد رخص عشرات الباصات التي تعاقدت معها نقابة المعلمين للذهاب إلى عمان والمشاركة في الاعتصام المزمع إقامته قرب الدوار الرابع أمام رئاسة الوزراء، وفقا لرئيس فرع نقابة المعلمين في إربد شرف عبيدات.

وأبلغ عبيدات “الغد” أنه جرى “اعتقال اثنين من المعلمين”، فيما قال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة أن ما جرى هو “توقيفهم لمنع توجههم إلى عمان للمشاركة في الاعتصام فقط”.

إلى ذلك، أشار عبيدات إلى أن النقابة تعاقدت مع إحدى الشركات الخاصة أمس لتأمين 40 حافلة، إلا أنهت ألغت الحجز صباح اليوم، مما اضطر النقابة إلى البحث عن باصات نقل عمومي لنقل المعلمين إلا أن الأجهزة الامنية حجزت رخصهم.

وأكد عبيدات أنه تم توجيه المعلمين للذهاب إلى عمّان بسياراتهم الخاصة أو استئجار سيارات تكسي، لافتا إلى أنه إيقاف عدد منهم وحجز هوياتهم.

ولفت عبيدات إلى أنه وحسب المعلومات الواردة من الميدان فإن زهاء 8 آلاف معلم من محافظة إربد سيشاركون بالاعتصام في عمّان.