الأمن يعلن حالة الطرق حتى عصر الخميس

أعلنت مديرية الأمن العام حالة الطرق في المملكة لغاية الساعة 3 عصراً هذا اليوم وعلى النحو التالي :

إقليم العاصمة :

كافة مناطق العاصمة عمان تشهد تساقط للثلوج وجميع الطرق الرئيسية سالكة بحذر شديد ومعظم الطرق الفرعية مغلقة وجاري العمل على فتحها

إقليم الشمال:

جميع الطرق الرئيسية في إقليم الشمال سالكة بحذر شديد وجاري العمل على فتح بعض الطرق الفرعية في محافظة عجلون وجرش، كما تم إغلاق طريق الزمالية بإتجاه الاغوار احترازياً

إقليم الوسط:

جميع الطرق سالكة بحذر ضمن إقليم الوسط بإستثناء:

طريق وادي القمر مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه

إقليم الجنوب:

محافظة الكـرك: جميع الطرق سالكه بحذر شديد

محافظة الطفيلة: جميع الطرق سالكه بحذر شديد باستثناء طريق شريف الجنوب باتجاه بصيره مغلق إحترازياً

محافظة معان: جميع الطرق سالكه بحذر شديد

اقليم البتراء: جميع الطرق سالكه بحذر شديد

مناطق البادية الشمالية والجنوبية: جميع الطرق سالكة بحذر

مناطق البادية الوسطى: جميع الطرق سالكه بحذر

ودعت المديرية المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى ، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم

وأكدت ضرورة اتباع السلوك الوقائي في التعامل مع وسائل التدفئة، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) او تطبيق (امن 911)في حالة الحاجة إلى أية مساعدة أو التبليغ عن شكوى