الأمن يعلن حصيلة الحملة على ظاهرة إطلاق النار والأسلحة غير المرخصة

6 أحداث و6 أشخاص من جنسيات عربية من ضمن المضبوطين منذ بداية الحملة

الأمن: الحملة مستمرة ونستعد لاطلاق حملة وطنية توعوية موازية للتعريف بمخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة الاسلحة غير المرخصة

الأمن: ندعو الجميع لنبذ تلك الظاهرة والمساهمة بالتصدي لها والابلاغ عن اية معلومات حولها عبر مركز القيادة والسيطرة 911

عمان- الغد- اعلنت مديرية الامن العام عن ضبط 71 شخصا بحوزتهم 79 قطعة سلاح خلال الاسبوع الثاني من حملتها الامنية الخاصة على ظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة الاسلحة غير المرخصة التي تنفذها مختلف الوحدات الشرطية.

واضافت المديرية انه ومن ضمن الاشخاص المضبوطين في حيازة السلاح واطلاق العيارات النارية منذ بداية الحملة 6 احداث اضافة الى 6 اشخاص من جنسيات عربية مختلفة ، مشيرة انه جرى ضبط 59 شخصا بحوزتهم 62 سلاحاً نارياً في الاسبوع الاول من الحملة.

وأكدت مديرية الامن العام ان الحملة الامنية مستمرة وفق اجراءاتها الرقابية والعملياتية والتحقيقية لمتابعة كل ما يرد من معلومات وبلاغات حول تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد امن المجتمع وسلامة افراده وتوقع ضحايا ابرياء بين وفايات واصابات ، وبما يضمن القاء القبض على كل من يقوم باطلاق العيارات النارية او حيازة الاسحلة النارية غير المرخصة وضبط الاسلحة التي يحوزونها واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم .

وتقدمت مديرية الامن العام بالشكر الجزيل لكافة المواطنين الذين كانوا خير رديف لرجال الامن العام والمساندين لهم في ملاحقة وضبط مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة غير المرخصة من خلال تفاعلهم والابلاغ المباشر عما لديهم من معلومات او مشاهدات حول تلك الظاهرة والتي ساهمت بشكل كبير في عمليات الملاحقة والضبط، داعية الجميع للمساهمة في هذه الحملة من خلال نبذ كافة السلوكيات السلبية المرتبطة باطلاق العيارات النارية وحيازة الاسلحة النارية غير المرخصة، والابلاغ بشكل مباشر عن اية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911.