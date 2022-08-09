الأمن يعلن حصيلة اليوم الأول من حملته في العقبة

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر مديرية الامن العام المشاركة في انفاذ الحملات الامنية في محافظة العقبة باشرت واجبها منذ مساء يوم الامس لضبط كافة المخالفات والتعديات على القانون.

وأكّد الناطق الاعلامي ان الحملات الامنية وفي يومها الاول افضت لالقاء القبض على 49 شخصا مطلوبا من بينهم 9 اشخاص بحقهم طلبات لادارة مكافحة المخدرات وضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، اضافة الى ضبط 2040 لتراً من مادة البنزين المهرب والتي كانت مخزنة بشكل يهدد السلامة العامة.

وفيما يتعلق بالمخالفات البيئية فقد تم ضبط ثلاث مخالفات على احد شواطئ العقبة وحررت المخالفات اللازمة بحقها اضافة الى ضبط مركبة مطلوبة فيما حررت عدداً من المخالفات المرورية الخطرة والمعيقة لحركة السير .

واشار الناطق الاعلامي الى ان كوادر مديرية الامن العام في المحافظة تواصل حملاتها الامنية،مقدمة الشكر لكافة المواطنين الذين ابدوا تعاوناً ومساندة لرجال الامن العام اثناء ادائهم لواجباتهم.