الأمن يعلن خطة شاملة لرمضان

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، “انه ومع حلول شهر رمضان المبارك ولما لهذا الشهر الفضيل من خصوصية فقد اعدت مديرية الأمن العام ومن خلال مختلف اداراتها ووحداتها الميدانية خطة امنية ومرورية شاملة للتعامل مع مختلف الجوانب الامنية خلال الشهر الفضيل”.

واضاف، “ان الخطة التي سُيباشر بتنفيذها مع بداية الشهر الفضيل تنقسم لشقين أحدهما مروري تنفذه الادارات المرورية خاصة ادارة السير وادارة الدوريات الخارجية للتعامل مع المتغيرات المرورية التي تترافق والشهر الفضيل خاصة الازدحامات والاكتظاظات المرورية التي تشهدها مختلف الطرق الرئيسية واماكن التسوق والمجمعات التجارية وحول دور العبادة حيث ستعمل الخطة على الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية قدر المستطاع معولين على وعي المواطن الاردني من خلال تجنب ارتكاب المخالفات المعيقة لحركة المرور والامتثال لرجال السير والدوريات المنتشرة في مختلف الطرقات وتلافي مخالفة انبعاث العوادم من المركبات والعمل على معالجتها ليساهموا في المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدمي الطريق”.

وفيما يتعلق بالشق الأمني من الخطة، “فانه وخلال هذا الشهر الفضيل يكثر التغيب عن المنازل من قبل أصحابها لأداء العبادات والزيارات وخاصة مما يفسح المجال لذوي الأنفس المريضة باستغلال غياب الأسر عن منازلها وقيامهم بسرقة محتوياتها او استغلال التجمعات لارتكاب قضايا النشل وخطف الحقائب فان الخطة ستشدد من أجراءاتها الميدانية وستعمل على زيادة تواجد رجال الأمن العام داخل الأحياء السكنية والأسواق التجارية والشعبية وحول المصليات من خلال دوريات النجدة والبحث الجنائي والأمن الوقائي والدوريات الراجلة في مختلف الاماكن التي تشهد ازدحاما سكانياً”.

ودعا الناطق الإعلامي كافة السائقين الالتزام بقانون السير وتجنب ارتكاب المخالفات التي تؤثر على انسيابية الحركة المرورية كالاصطفاف المزدوج والمعيق لحركة السير والابتعاد عن السرعات الزائدة والقيادة بطيش وتهور وغيرها من المخالفات الخطرة التي تؤثر على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.

كما أهاب بالمواطنين عدم ترك منازلهم لفترة طويلة من الوقت واخذ كافة الاحتياطات اللازمة في تأمين وحماية منازلهم وعدم الاحتفاظ بالأشياء الثمينة أو المجوهرات أو مبالغ نقدية كبيرة في المنزل وعدم حملها كذلك اثناء المسير في الاسواق والتجمعات السكانية والإبلاغ عن أي شخص يثير الريبة والشك على رقم الطوارئ المجاني (911) .