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الأمن يفك لغز “جثتي البادية الشمالية”.. شقيقان قتلا والدهما وزوجته

منذ ساعة واحدة
دورية نجدة
دورية نجدة (أرشيفية)

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عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وقبل ايام ورد لمديرية شرطة البادية الشمالية بلاغ بوجود جثتين تعودان لرجل وزوجته داخل منزلهما، حيث تم التحرك للمكان وبعد الكشف على الجثتين تبين تعرض الزوجة لعدة طعنات بواسطة اداة حادة فيما تبين ان سبب وفاة الرجل عيار ناري ووجد في بجانب جثته سلاح ناري، وجرى تحويل الجثتين للطب الشرعي وباشر فريق تحقيق من ادارة البحث الجنائي متابعة التحقيقات في القضية للوقوف على كافة ملابساتها .

واضاف الناطق الاعلامي ان التحقيقات وجمع المعلومات والكشف مسرح الجريمة قاد فريق للاشتباه بان هناك من اقدم على قتل الزوجين وحاول اظهار مسرح الجريمة على ان الرجل قتل زوجته وانتحر بعد ذلك، وبالتوسع بالتحقيق وقع الاشتباه على ابني المغدور حيث جرى القاء القبض عليهما واعترفا بالتحقيق معهما بقيامهما بقتل والدهما وزوجة ابيهما اثر خلافات فيما بينهم وانهما حاولا اظهار مسرح الجريمة على انها قضية قتل وانتحار لابعاد الشبهات عنهما .

وجرى تحويل القضية للمدعي العام الذي قرر ترقيفهما ١٥ يوما في احد مراكز الاصلاح والتاهيل عن تهمة القتل العمد.

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