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الأمن يقبض على شخصين نشرا شائعات بشأن كورونا

منذ 3 ساعات
مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام

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عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إن وحدة الجرائم الالكترونية وعلى اثر ما تم نشره وتداوله أمس من أخبار غير صحيحة وشائعات حول مرض كورونا فقد ألقت القبض على شخصين ممن قاموا بنشر مثل تلك الأخبار والشائعات، وبوشر التحقيق معهما تمهيدا لإحالتهما للنيابة العامة.

وأكد السرطاوي انه ستتم متابعة وملاحقة وضبط كل من يقوم بنشر أو إعادة نشر أو تداول مثل تلك الأخبار والشائعات غير الصحيحة والتي تؤثر على الأمن المجتمعي وتثير الهلع بين المواطنين ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وطالب المواطنين عدم نشر أو إعادة نشر أو تداول أية أخبار غير موثوقة وغير صادره عن المصادر الرسمية الموثوقة، تجنبا للمسائلة القانونية ولكي لا يساهموا عن قصد أو دون قصد بنشر الشائعات وإثارة الهلع في المجتمع.

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