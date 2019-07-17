الأمن يكشف حصيلة حملته على ظاهرة إطلاق العيارات النارية

عمان- الغد- أعلنت مديرية الامن العام عن ضبط 83 شخصا بحوزتهم 106 قطع سلاح خلال الاسبوع الثالث من حملتها الامنية الخاصة على ظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة الاسلحة غير المرخصة التي تنفذها مختلف الوحدات الشرطية، ومن ضمن المقبوض عليهم 4 أحداث وشخصين من جنسيات عربية.

لتكون بذلك حصيلة ما تم ضبطه منذ إطلاق الحملة بتاريخ 27/ 6/ 2019، 213 شخصا ضبط بحوزتهم 247 سلاحا ناريا مختلفا.

واكدت مديرية الامن العام ان الحملة الامنية ستستمر وبذات النسق ووفق اجراءات رقابية وعملياتية وتحقيقية تضمن متابعة كافة البلاغات والمعلومات حول مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة النارية غير المرخصة والقاء القبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من اسلحة واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.

وتجدد مديرية الامن العام شكرها لكافة المواطنين الذين تعاونوا معها من خلال نبذ ظاهرة اطلاق العيارات النارية والمساهمة في التصدي لها والابلاغ عن ما لديهم من معلومات ومشاهدات حولها عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911.