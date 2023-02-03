الأمن يكشف غموض مقتل شقيقين في الطفيلة قبل أيّام ويلقي القبض على الفاعل

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فريق التحقيق المُكلف بقضية مقتل شقيقين في محافظة الطفيلة قبل أيّام ، أنهى تحقيقاته بعد عمل وجهد متواصلين منذ لحظة البلاغ وتمكن من كشف غموض القضية والقبض على مرتكبها وضبط السلاح المستخدم .

وفي التفاصيل فقد ورد بلاغ لمديرية شرطة الطفيلة قبل أيّام بالعثور على جثتين لشقيقين مصابتين بعيارات نارية في منطقة خالية من السكان ، وشُكل منذ لحظة البلاغ فريق تحقيقي خاص من البحث الجنائي وشرطة الطفيلة لمتابعة التحقيق في القضية وكشف ملابساتها .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ العمل والجهود المتواصلة التي بذلها فريق التحقيق منذ لحظة الجريمة وجمع المعلومات من مسرح الجريمة مكّنهم من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص والذي أُلقي القبض عليه .

وتابع الناطق الإعلامي انه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بأنّه أطلق النار على الشقيقين إثر خلاف لحظي حصل بينهم على مواقع الرعي .

وجرى ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وإحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه 15 يوماً عن تهمة القتل العمد مكرر .