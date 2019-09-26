أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الأمن يكشف ملابسات جريمة قتل في البادية الشمالية

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه بتاريخ 19-9-2019، ورد بلاغا لمديرية شرطة البادية الشمالية بإسعاف وافد من جنسية عربية للمستشفى إثر تعرضه للطعن من قبل حدث من جنسية عربية إثر خلاف حصل بينهما داخل مطعم يعملان به في منطقة أم الجمال في محافظة المفرق وما لبث أن فارق الحياة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن ذلك الحدث لاذ بالفرار وتوارى عن الأنظار بعد الجريمة، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات عنه تم مساء أمس تحديد مكان تواجده وقامت قوة أمنية من مديرية البادية الشمالية والبحث الجنائي بمداهمته وإلقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه لإحالته للقضاء.

مقالات ذات صلة

الملك يعود إلى أرض الوطن

منذ ساعة واحدة

“المياه”: ردم بئر وخزانات مخالفة بحملة في وادي السير (صور وفيديو)

منذ ساعة واحدة

“مجلس الأمة”: دورة محمّلة بالقوانين وترجيحات بإكمال المدة الدستورية

منذ 12 ساعة

تضخم فوائد الدين يهدد استقرار الاقتصاد

منذ 12 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock