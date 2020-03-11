الأمن يلاحق شخصًا ادعى أنه طبيب وروج “معلومات خاطئة” حول كورونا في الأردن

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن مدعي عام عمان وجّه وحدة الجرائم الإلكترونية بالتحرّي وتوديع شخص (قيل إنّه طبيب) قام بنشر فيديو جرى تداوله قبل أيام، واحتوى على معلومات كاذبة ومغلوطة وتهويل حول انتشار فيروس كورونا من شأنها إثارة الخوف والهلع لدى المواطنين.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وبتدقيق ذلك الشخص تم تحديد هويته، وتبين أنه موظف سابق لدى وزارة الصحة، وهو فاقد لوظيفته، ويعمل خارج البلاد وستتم ملاحقته قانونياً لحين توديعه لدى المدعي العام.

وكان الشخص قد نشر فيديو وجّه فيه انتقادات لإجراءات الحجر على الأشخاص المحتمل إصابتهم بفيروس “كورونا” في مستشفيات وزارة الصحة، وتوقّع انتشار المرض بشكل كبير، مشكّكاً بالإجراءات الاحترازيّة المتّخذة بهذا الخصوص.