آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الأمن ينفي استقبال جاهة لإسقاط حق الضابط المعتدى عليه من النائب الديات

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد– نفى الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام استقبال جاهة لإسقاط حق الضابط المعتدى عليه من قبل النائب فضية الديات، موضحا أن النائب معتز أبو رمان كان قد حضر يرافقه عدد من المواطنين دونما ترتيب مسبق إلى مديرية الأمن العام صباح اليوم، حيث استقبلهم مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية / مدير القضاء الشرطي العميد محمد طبيشات، وبالاستماع لمطلبهم بإسقاط شكوى الضابط المعتدى عليه قام بافهامهم أن حادثة الاعتداء الذي وقع على الضابط باتت في ولاية القضاء وهو صاحب الصلاحية في البت فيها، وأن مديرية الأمن العام كاحدى اجهزة انفاذ القانون لا تستقبل اية جاهات ولا ترسل اية جاهات وتلجأ دوما الى الاجراءات القانونية ترسيخا لمبدأ سيادة حكم القانون .

مقالات ذات صلة

اجتماع لوزراء الصناعة الأردني والمصري والعراقي في عمان غدا

منذ ساعة واحدة

القبض على شخصين حاولا تهريب حبوب مخدرة وحشيش

منذ ساعة واحدة

الغزو يوجه تعميما لإعطاء مجموعة من القضايا صفة الاستعجال

منذ ساعتين

الملك يحضر مأدبة إفطار القوات المسلحة

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock