الأمن ينفي استقبال جاهة لإسقاط حق الضابط المعتدى عليه من النائب الديات

عمان-الغد– نفى الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام استقبال جاهة لإسقاط حق الضابط المعتدى عليه من قبل النائب فضية الديات، موضحا أن النائب معتز أبو رمان كان قد حضر يرافقه عدد من المواطنين دونما ترتيب مسبق إلى مديرية الأمن العام صباح اليوم، حيث استقبلهم مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية / مدير القضاء الشرطي العميد محمد طبيشات، وبالاستماع لمطلبهم بإسقاط شكوى الضابط المعتدى عليه قام بافهامهم أن حادثة الاعتداء الذي وقع على الضابط باتت في ولاية القضاء وهو صاحب الصلاحية في البت فيها، وأن مديرية الأمن العام كاحدى اجهزة انفاذ القانون لا تستقبل اية جاهات ولا ترسل اية جاهات وتلجأ دوما الى الاجراءات القانونية ترسيخا لمبدأ سيادة حكم القانون .