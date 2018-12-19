“الأمن” والسفارة السعودية في الأردن تنفيان الاعتداء على سعودي

عمان-الغد- نفت مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله ونشره من مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض سعودي للاعتداء والسلب في الأردن.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المديرية، المقدم عامر السرطاوي، أنّه “وبمتابعة ما تم تداوله ونشره؛ فقد تبين أنه لم تسجل لدى أي من وحدات الأمن العام في كافة المحافظات شكوى بهذا الخصوص ولم تردهم أي معلومات حولها”.

وأكد السرطاوي أنه “جرى التواصل مع سفارة المملكة العربية السعودية في عمان وتبين أنه لم يرد اليهم اي شكوى او معلومات بوقوع تلك الحادثة او أي حادثة أخرى مشابهة” .

وأشار إلى أنه لدى “تدقيق رقم المركبة ومالكها الذي ظهر في الفيديو ،فقد تبين أن آخر حركة سفر للمركبة ولمالكها عبر الأراضي الأردنية كان المغادرة في شهر أيلول من العام 2015”.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لسفارة المملكة في الأردن عبدالسلام العنزي بأنه وبالإشارة إلى مجموعه المقاطع المتداولة والتي تظهر قيام مجموعه من الاشخاص بخطف (مواطن) وتعذيبه وإظهار تناثر الدماء في السيارة والمقطع الآخر الذي يظهر فيه احد المواطنين بأنه قدم شكوى لدى السلطات الأردنية وناشد السفارة بالتدخل.

وتود السفارة أن توضح إنه “وبناء توجيه ومتابعة سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي قام المسئولين بالسفارة بالتواصل مع كافة القطاعات المسؤوله لدى الأشقاء الاردنيين وفي المملكة، والذي اتضح مؤخرا من قبل الجهات الرسمية في المملكة بأن المقطع تم تصويره في مدينة أبها داخل المملكة ولا يخص الأشقاء الاردنيين، وبناء على لوحة السيارة والتي ليس لها علاقة بالجزء الآخر من المقطع المتداول، تم التواصل مع المواطن والذي أفاد بوجود شكوى سابقة تعود لعام ٢٠١٥م وتم استرجاع حقه في حينها، وأنه لم يدخل إلى الأراضي الأردنية منذ تلك الفترة، وأضاف العنزي بأنه تم رفع الموضوع إلى الجهات الرسمية في المملكة لاتخاذ اللازم للتعامل الأمثل مع تلك الشائعات، وأكد العنزي بأن سمو السفير يقف دائما على مشاكل المواطنين شخصيا ويتابعها مع الزملاء المعنيين في ذلك ويساهم في حل العديد من المشاكل التي تخصهم، ويعتبر المواطن دائما هو الاهتمام الأول للسفارة والذي تؤكد عليه قيادتنا الحكيمة في المملكة دائم”ا.

وقال العنزي: “إن سمو السفير والسفارة يقدران للأشقاء الاردنيين تعاونهم الأمثل مع مواطني المملكة سواء القادمين للسياحة أو العلاج أو الطلبة الدراسين في الجامعات الأردنية والمقيمين، وأن الأردن الشقيق بلد أمن وأمان في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة”.