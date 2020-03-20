“الأمن” ينفي التعامل مع حالات “كورونا” في مرج الحمام

عمان-الغد- أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام ان ما يتم اذاعته ونشره حول تعامل رجال الامن العام مع عدد من حالات الكورونا في منطقة مرج الحمام هو اشاعة ولا صحة له .

واضاف الناطق الاعلامي ان الجهات الرسمية تعلن اولاً بأول عن كافة المستجدات المتعلقة بهذا الفيروس وعدد الحالات المصابة وكل ما يهم المواطن معرفته حولها،داعياً اياهم للالتزام وعدم نشر الاشاعات والاخبار غير الموثوقة وتحت طائلة المساءلة القانونية .

مبيناً كذلك ان ما يتم تداوله من فيديوهات اخرى تظهر اشخاصاً يتم اسعافهم اثناء وجودهم بالشارع العام هي لحالات مرضية يتم التعامل معها باستمرار ولا علاقة لها بمرض الكورونا.