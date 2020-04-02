الأمن ينفي شائعات وجود غازات سامة في الجو.. ويتوعد ناشريها

عمان- الغد- دعا الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إلى عدم تصديق ما يتم نشره من قبل البعض وجرى نقله من منشورت جرى تداولها في دول مجاورة حول وجود غازات سامة في الجو تؤثر على سلامة الاشخاص وتسبب أضرارا لهم، وتدعو هذه المنشورات المواطنين للتزويد بالمؤن.

وقال الناطق الاعلامي إن هذا “كلام عار عن الصحة ولا اساس علمي له ويجرى الان متابعة كل شخص قام بنشر مثل تلك الاشاعات من قبل وحدة الجرائم الالكترونية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

وطلب الناطق الاعلامي من الجميع الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية فقط وعدم تصديق مثل تلك الاشاعات والاخبار المغلوطة او نقلها وتداولها .