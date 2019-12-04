“الأمن” ينفي عثور شخص على مبلغ مالي كبير

عمان-الغد- نفى الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام ما جرى تداوله عبر مختلف وسائل الاعلام حول عثور شخص على مبلغ مالي كبير وتسلمه لرجال الامن العام ، مؤكدا انه لم يرد لاي من الوحدات الشرطية بلاغا بفقدان اية مبالع مالية كبيرة ، كما انه لم يتم استلام اية مبالغ مالية من اي شخص .

واضاف الناطق الاعلامي ان احد الاشخاص جرى استدعاءه للحضور يوم غد للتكريم من قبل مديرية الامن العام على اثر قيامه بالتعاون مع رجال الامن العام والابلاغ عن عدد من الاشخاص المطلوبين وان ذلك الشخص قام باختلاق قصة العثور على مبالغ مالية كبيره امام مدراءه وكانها سبب لتكريمه ، وجرى استدعاء ذلك الشخص وبالتحقيق معه اعترف باختلاق تلك القصة كسبب للتكريم امام مدراءه ، حيث قاموا بتعميم الحادثة دون التوثق والتاكد منها ونشرها عبر وسائل الاعلام المختلفة وسيتم توديع ذلك الشخص للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه .