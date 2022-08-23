الأمن يواصل حملته للقبض على مروجي وتجار المخدرات

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن عمليات المداهمة والقبض على تجار ومروجي المواد المخدرة مستمرة وبذات النسق والقوة وفي كافة مناطق ومحافظات المملكة .

مؤكدا انه وخلال ال 24 ساعة الماضية نُفذت عدد من المداهمات والحملات الامنية النوعية في لواء الرمثا ومحافظتي اربد والزرقاء وأفضت لإلقاء القبض على 11 تاجراً مروجا للمواد المخدرة وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة .

ففي القضية النوعية الاولى قال الناطق الاعلامي إنه في لواء الرمثا وبعد مراقبة ومتابعة احد اكثر مروجي المواد المخدرة نشاطا هناك وورود معلومات استخبارية عن قيامه بإعداد عبوة متفجرة ووضعها داخل منزله لمحاولة تفجيرها عند مداهمته من قبل رجال مكافحة المخدرات، فقد جرى وضع خطة امنية لاستدراجه ومداهمته داخل مركبته .

مؤكداً أن القوة الأمنية تمكنت من خلال الخطة من استدراجه لخارج المنزل ومداهمته داخل مركبته والقاء القبض عليه بعد أن قاوم القوة الامنية وحاول استخدام سلاح ناري كان بحوزته.

مشيراً الى انه وعلى الفور تم التحرك لمنزله وبتفتيشه عثر على العبوة المتفجرة بدائية الصنع وجرى التعامل معها من قبل المختصين كما وعُثر داخل المنزل على 1 كغم من مادة الحشيش الصناعي وكميات متفرقة من الحبوب المخدرة وسلاح ناري آخر .

وفي محافظة الزرقاء قال الناطق الاعلامي انه تم تنفيذ حملة امنية في عدد من مناطق المحافظة لالقاء القبض على مجموعة من مروجي وتجار المواد المخدرة ممن أكدت المعلومات الاسخبارية ممارستهم لذلك النشاط الجرمي .

مشيراً الى انه وخلال الحملة جرت مداهمة والقاء القبض على تسعة اشخاص من مروجي ومطلوبي قضايا المخدرات وضُبط بحوزة كل منهم كميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع والترويج .

وفي محافظة إربد أكد الناطق الاعلامي قيام قوة امنية بمداهمة منزل احد مروجي المواد المخدرة ، حيث قام ذلك الشخص وفور مشاهدة القوة باستخدام سلاح ناري كان بحوزته الا انه تمت السيطرة والقاء القبض عليه وضبط السلاح الناري وعثر داخل منزله على 4000 حبة مخدرة وكف من مادة الحشيش المخدرة.

وجدد الناطق الاعلامي التأكيد على أن رجال الامن العام ومن كافة الوحدات والتشكيلات وعلى رأسهم ادارة مكافحة المخدرات تعمل على مدار الساعة ومنذ بدء المرحلة العملياتية الجديدة بذات النسق ودون تهاون او تردد بمداهمة والقاء القبض على كل من يتعامل بالمواد المخدرة ويسهل ترويجها والاتجار بها ولن تسمح لهم بمتابعة تلك النشاطات الجرمية تحت أي ظرف كان.