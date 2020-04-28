“الأمن” يوضح آلية تنفيذ قرار استخدام المركبات بنظام الفردي والزوجي

عمان – الغد – تباشر مديرية الأمن العام اعتبارا من يوم غد مراقبة تنفيذ تعليمات استخدام المركبات الخاصة بنظام الفردي والزوجي وضبط المخالفات المرتبطة بها ، حيث سيسمح باستخدام المركبات الخاصة من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساءً وبنظام الفردي والزوجي ( ويعتمد الرقم الاخير من اليمين في لوحة الارقام لتحديد المركبة المصرح لها بالمسير في ايام الفردي او الزوجي وليس الترميز ويعتبر الصفر رقم زوجي ) .

ويبدا العمل يوم غد الاربعاء الموافق 29/4/2020 للمركبات التي تنتهي برقم فردي ، على ان يسمح في اليوم التالي للمركبات التي تنتهي برقم زوجي بالمسير، ويستمر العمل بهذا النظام وعلى هذا النحو لحين صدور تعليمات جديدة تلغيه او تعدله .

وسيسمح باستخدام المركبات الخاصة داخل المحافظات فقط ويمنع وجود اكثر من شخصين داخلها ، كما ويسري نظام الفردي والزوجي على المركبات الاجنبية والادخال المؤقت والدراجات النارية والسكوتر .

وستنفذ هذه التعليمات في المحافظات التي لم يعدل نظام الحظر بها، ويستثنى منها حملة التصاريح الالكترونية الذين حصلوا عليها سابقاً بحكم طبيعة عملهم .

يشار أن أيام الحظر الشامل لا تغير بالدور بين الزوجي والفردي، بل يستمر الدور كما هو . وللتوضيح فإن تناوب الدور بين الزوجي والفردي منذ يوم غد الأربعاء وحتى السبت يكون على النحو التالي: الأربعاء: فردي، الخميس: زوجي، الجمعة: حظر شامل والدور الأصلي فردي، السبت: زوجي، ويستمر الدور بهذا النسق تباعا، بحيث لا يطرأ تغيير عليه.

كما ويسري نظام الفردي والزوجي على كافة وسائل النقل العامة (التكسي ،السرفيس، حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة ، التطبيقات الذكية) ، اضافة الى ضرورة التزامهم وتقيدهم بشروط السلامة العامة اثناء عملهم

– عدم تحميل اكثر من شخصين بالنسبة لمركبات التكسي والتطبيقات الذكية على ان لا يجلسوا بجانب السائق مع وضع حاجز بلاستيكي فاصل بين السائق والركاب .

– بالنسبة لحافلات النقل المتوسطة والكبيرة يمنع ان تزيد حمولتها على 50% من العدد الكلي للحمولة الاجمالية.

– الزام سائقي وسائط النقل بارتداء ادوات السلامة العامة ( الكمامة والكفوف ) واستخدام المعقمات داخلها .

– تنظيف المركبات والحافلات وتعقيمها باستمرار .

– مراجعة كافة التعلميات الصادرة عن هئية تنظيم قطاع النقل وامانة عمان الكبرى لكل فئة من فئات النقل العام والتقيد بها قبل المباشرة بالعمل .

واهابت مديرية الامن العام بالجميع الالتزام التام بما صدر من تعليمات وعدم تجاوزها ، مؤكدة انه سيتم متابعة انفاذها والتقيد بها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين اضافة الى حجز المركبات المخالفة لمدة شهر ووفق اوامر الدفاع .