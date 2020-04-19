الأمن يوضح بشأن (فيديو الزهور).. أشخاص خالفوا حظر التجول وتهجموا على دورية أمنية في عمان

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه واثناء قيام احدى الدوريات الأمنية بالوظيفة الرسمية في منطقة الزهور مساء امس ، تم مشاهدة مجموعة من الأشخاص يتجمهرون بالشارع العام مخالفين أوامر الدفاع وعند محاولة إنهاء ذلك التجمهر قام عدد منهم بالصراخ والتهجم على طاقم الدورية ومقاومتهم،حيث جرى استخدام القوة اللازمة وضبط عدد منهم وهو ما ظهر خلال فيديو جرى تداوله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .