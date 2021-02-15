“الأمن” يوضح تفاصيل حادثة الاعتداء على شخص في الزرقاء

– اب وابنه استدرجا شخصاً واعتديا عليه بالضرب إثر نشره صوراً مفبركة وغير لائقة لأحدهما.

– ألقي القبض على الشخصين وجرى تحويلهما للقضاء وتوقيفهما على ذمة القضية.

عمان-الغد– أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل حادثة الاعتداء على شخص في محافظة الزرقاء مؤكداً أن الحادثة حصلت بتاريخ 13/2/2021، حيث ورد بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء بوجود شخص داخل أحد المنازل متعرضاً للضرب من قبل أصحاب ذلك المنزل، حيث تم التحرك للمكان وإسعاف الشخص للمستشفى (وهو الآن بحالة متوسطة بعد تلقي العلاج) ، وإلقاء القبض على المعتدين وهما اب وابنه الحدث.

وأضاف الناطق الاعلامي أن التحقيقات أشارت إلى وجود خلاف سابق بينهم على إثر قيام المُعتدى عليه بنشر صور مفبركة وغير لائقة للحدث عبر الشبكة العنكبوتية ( وجرى تنظيم ضبط المشاهدة للصور وفق الأصول القانونية)، حيث قام على إثرها باستدراجه لمنزله والاعتداء عليه بالضرب هو ووالده، وجرى تحويل القضية للقضاء وتوقيف الاب والحدث على ذمة القضية عن تهم الإيذاء بالاشتراك والخطف.

وأشار إلى أنه وضعت الحراسة على الشخص المعتدى عليه داخل المستشفى بعد تنسيب المدعي العام له تهماً تتعلق بنشر أعمال إباحية تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يتم الثامنة عشرة من العمر عبر الشبكة العنكبوتية .