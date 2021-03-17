أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الأمن” يوضح تفاصيل فيديو إلقاء القبض شخص صدم دورية شرطة ولاذ بالفرار

الشخص كان تحت تأثير المشروبات الكحولية وضُبط بحوزته كمية من المواد المخدرة وإصابة أحد أفراد الدورية

منذ 10 دقائق

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد– ‏أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل إلقاء القبض على أحد الأشخاص مساء أمس في العاصمة والذي ظهر خلال فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اكد انه أثناء قيام إحدى دوريات النجدة بواجبها شمال العاصمة قام سائق المركبة بصدم الدورية دون سابق انذار والفرار من الموقع حيث تمت متابعته بتعزيز من دوريات أخرى لحين ضبط المركبة وسائقها‏ ونتج عن الحادث إصابة احد افراد الدورية وهو قيد العلاج .

‏وأضاف الناطق الإعلامي انه تبين بأن سائق المركبة كان تحت تأثير المشروبات الكحولية وبتفتيش المركبة ضُبط بداخلها كمية من المواد المخدرة.

زر الذهاب إلى الأعلى

عاجل

أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت على 6 متهمين في قضية فتى الزرقاء وتبرئه 7
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock