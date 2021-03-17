“الأمن” يوضح تفاصيل فيديو إلقاء القبض شخص صدم دورية شرطة ولاذ بالفرار

عمان- الغد– ‏أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل إلقاء القبض على أحد الأشخاص مساء أمس في العاصمة والذي ظهر خلال فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اكد انه أثناء قيام إحدى دوريات النجدة بواجبها شمال العاصمة قام سائق المركبة بصدم الدورية دون سابق انذار والفرار من الموقع حيث تمت متابعته بتعزيز من دوريات أخرى لحين ضبط المركبة وسائقها‏ ونتج عن الحادث إصابة احد افراد الدورية وهو قيد العلاج .

‏وأضاف الناطق الإعلامي انه تبين بأن سائق المركبة كان تحت تأثير المشروبات الكحولية وبتفتيش المركبة ضُبط بداخلها كمية من المواد المخدرة.