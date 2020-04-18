الأمن يوضح حول فيديو متداول لمداهمة إحدى المزارع

عمان الغد– نفى الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تنفيذ اية مداهمة اليوم لاحدى المزارع كما روج البعض لفيديو قديم لتمرين وهمي وادعى انه مداهمة حصلت اليوم .

وأكد الناطق الاعلامي ان ذلك الفيديو الذي جرى تداوله يعود لتمرين وهمي قامت به ادارة مكافحة المخدرات منذ ثلاث سنوات .

واضاف انه سيتم ملاحقة كل من قام بنشر او تداول ذلك الفيديو دون التأكد والتوثق منه،مهيباً بالجميع عدم نشر او اعادة نشر مثل تلك الاخبار والفيديوهات دون التحقق والتأكد من انها صادرة عن الجهات المخولة بنشرها تفادياً للمساءلة القانونية ولعدم المساهمة بنشر الاشاعات والاخبار المغلوطة .