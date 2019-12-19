“الأمن” يوضح قضية تعرض سيدة للضرب من زوجها

عمان-الغد– أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن تفاصيل المنشور والفيديو الذي نشرته سيدة تعرضت للضرب من قبل زوجها ، القضية تم التعامل معها منذ أيام وجرى توديع الأطراف للقضاء وتنازلت السيدة عن حقها لديهم ، وعين السيدة تعرضت للإصابة لكنها سليمة ولم تتعرض للعمى بسبب الضرب .

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي إنه وقبل أيام راجعت سيدة ادارة حماية الاسرة وتقدمت بشكوى بتعرضها للضرب وسوء المعاملة من قبل زوجها حيث وتم استقبال الشكوى ومباشرة باجراء دراسة اجتماعية من قبل مكتب التنمية الاجتماعية التابع لوزاره التنميه وتم إعطائها الكتب اللازمة لمراجعة المستشفى والعلاج ولم تعد بعد ذلك للادارة لمتابعة الشكوى حيث تابعت الادارة التحقيق في القضية وجرى إلقاء القبض على الزوج وجرى كذلك استدعاء الزوجة التي طلبت عدم متابعة الشكوى واحتصلت على تقرير طبي يشعر بوجود خدوش بالوجه ونزيف تحت ملتحمة العين وكدمات حول العين وحالتها العامة حسنة .

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى توديع الزوج للمدعي العام والذي قرر تركه وشانه بعد ان اسقطت الزوجة حقها الشخصي عنه وسيتم متابعة الاسرة اجتماعيا من خلال دارسة اجتماعية التي فتحت لدى الادارة .